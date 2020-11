immobilier

agent immobilier dans le 34. 3 agences immo réparties sur les secteurs de Montpellier : - Hôpitaux-Facultés, ce quartier résidentiel regroupe aussi des infrastructures universitaires et de grands espaces publics. On y trouve Malbosc, Saint-Priest, Euromédecine, Zolad, le Plan des 4 Seigneurs, les Hôpitaux, l'IUT, le Père Soulas, les Universités, le Vert-Bois, les Hauts de Boutonnet, l'Aiguelongue, Justice, le parc zoologique de Lunaret et Agropolis. - Port-Marianne Quartier en expansion, les espaces commerciaux et les grands immeubles s'y développent. Y sont regroupés La Pompignane, Richter, le Millénaire, Jacques Cœur, le Parc Marianne, la Rive Gauche, les Consuls de Mer, Grammont, l'Odysseum, Montaubérou, La Méjanelle et La Mogère. - Prés d'Arènes Encore un quartier résidentiel qui réunit Les Prés d'Arènes, l'Avenue de Palavas, La Rauze, Tournezy, Saint-Martin, Les Aiguerelles, Pont-Trinquat et Cité Mion.. Agence immo disponible pour la vente d'immobilier dans le 34